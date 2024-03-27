Лакросс-гол Алалыкина признан уфимскими болельщиками лучшим голом сезона «Салавата Юлаева»

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Лакросс-гол нападающего Данила Алалыкина признан уфимскими болельщиками лучшим голом сезона «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба клуба.

Данил Алалыкин отличился в матче прошедшего регулярного чемпионата КХЛ 1 февраля с тольяттинской «Ладой». На четвёртой минуте второго игрового отрезка Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова забил красивый лакросс-гол в ворота голкипера тольяттинского клуба Александра Трушкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 23-летний Алалыкин провёл 40 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач. В плей-офф нападающий не набрал очков за шесть матчей.