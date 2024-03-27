Лакросс-гол Алалыкина признан уфимскими болельщиками лучшим голом сезона «Салавата Юлаева»
Поделиться
Лакросс-гол нападающего Данила Алалыкина признан уфимскими болельщиками лучшим голом сезона «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба клуба.
Данил Алалыкин отличился в матче прошедшего регулярного чемпионата КХЛ 1 февраля с тольяттинской «Ладой». На четвёртой минуте второго игрового отрезка Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова забил красивый лакросс-гол в ворота голкипера тольяттинского клуба Александра Трушкова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 23-летний Алалыкин провёл 40 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач. В плей-офф нападающий не набрал очков за шесть матчей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Шумаков (Моисеев) – 11:04 (5x5) 1:1 Огирчук (Цулыгин, Ефремов) – 13:24 (5x5) 2:1 Ливо (Шаров) – 22:05 (5x3) 3:1 Алалыкин (Башкиров, Бирюков) – 23:44 (5x5) 4:1 Хмелевски (Дроздов, Ливо) – 27:57 (5x5) 5:1 Василевский (Пустозёров) – 39:33 (5x5) 5:2 Грошев – 53:04 (4x5)
Комментарии
- 27 марта 2024
-
19:25
-
19:05
-
18:45
-
18:30
-
18:10
-
17:51
-
17:40
-
17:20
-
16:55
-
16:31
-
16:24
-
16:20
-
16:00
-
15:47
-
15:30
-
15:20
-
15:05
-
14:50
-
14:42
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:46
-
13:28
-
13:15
-
12:49
-
12:39
-
12:17
-
11:57
-
11:46
-
11:22
-
11:06
-
10:45
-
10:21
-
09:58