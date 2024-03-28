Двукратный обладатель Кубка Стэнли выбыл до конца сезона из-за травмы

Шведский нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеист получил травму в последнем матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:2 ОТ) после силового приёма защитника «рыцарей» Брейдена Макнэбба в середине второго периода.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 30-летнего Сундквиста 21 (6+15) очко в 71 матче.

Сундквист выигрывал Кубок Стэнли в 2016 году в составе «Питтсбург Пингвинз» и в 2019-м — в составе «Сент-Луиса». Минувшим летом нападающий перешёл в «Блюз» во второй раз в своей карьере. Ранее он выступал за клуб из Миссури с 2017 по 2022 год.