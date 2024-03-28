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Двукратный обладатель Кубка Стэнли выбыл до конца сезона из-за травмы

Двукратный обладатель Кубка Стэнли выбыл до конца сезона из-за травмы
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Шведский нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеист получил травму в последнем матче своей команды в регулярном чемпионате НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:2 ОТ) после силового приёма защитника «рыцарей» Брейдена Макнэбба в середине второго периода.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 30-летнего Сундквиста 21 (6+15) очко в 71 матче.

Сундквист выигрывал Кубок Стэнли в 2016 году в составе «Питтсбург Пингвинз» и в 2019-м — в составе «Сент-Луиса». Минувшим летом нападающий перешёл в «Блюз» во второй раз в своей карьере. Ранее он выступал за клуб из Миссури с 2017 по 2022 год.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Манта, Уайтклауд) – 05:59     1:1 Саад (Шенн, Кайру) – 54:53     1:2 Маршессо (Карлссон, Теодор) – 60:49    
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