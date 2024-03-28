Тренер «Детройта»: Овечкин мог бы найти свой момент для гола даже в инвалидной коляске

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд высказался об игре 38-летнего российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он один из тех игроков, которых просто так не удивишь. У него просто сверхъестественный инстинкт, хоккейное чутье, шайба просто находит его. Он из того типа игроков, которые просто играют в свою силу, а вы надеетесь, что сможете их как-то ограничить.

Очевидно, что своим мощным броском он может забить и издалека. Честно говоря, он мог бы выехать на лед в инвалидной коляске и найти свой момент для гола. Он войдёт в историю как один из величайших, его IQ, вероятно, не оценивают в должной мере», — приводит слова Лалонда The Hockey News.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз» 27 марта завершился победой «столичных» в овертайме со счётом 4:3 OT. Российский форвард Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными баллами, заработав показатель полезности "+1".

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