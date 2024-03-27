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«Вашингтон» в овертайме обыграл «Детройт» в матче НХЛ, у Овечкина – «+1»

Сегодня, 27 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:3 в овертайме (0:0, 1:2, 2:1, 1:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Ник Дауд, Коннор Макмайкл и Дилан Строум (2+0). Голевыми передачами отлтичились Ник Дженсен, Бек Маленстин, Ти Джей Оши, Мартин Фехервари, Хендрикс Лапьер, Джон Карлсон (0+2) и Макс Пасиоретти. У гостей забросили Алекс Дебринкэт, Дэвид Перрон и Патрик Кейн. Ассистами отметились Джефф Питри, Дилан Ларкин и Джей Ти Комфер (0+2).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в этой встрече результативными действиями не отметился, но завершил матч с показателем полезности «+1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 71 матча «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 81 очком. «Детройт» расположился на девятой строчке той же конференции, набрав 79 очков в 72 играх.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» сыграет на выезде с «Каролина Харрикейнз».

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