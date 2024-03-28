Купер — об успехе с «Бостоном»: иногда нужно пользоваться тем, что соперник подустал

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (3:1).

«Я не собираюсь недооценивать ничего из того, что мы сделали сегодня, я считаю, что мы играли сильно со стартового вбрасывания до самого конца. «Бостон» провёл очень энергозатратный матч днём ранее, сумел выбраться из непростой ситуации и победить. Перед игрой мы говорили парням, что бывают такие случаи, когда нужно воспользоваться тем, что соперник немного подуставший. То, что мы лидировали на протяжении матча, было очень важным сегодня. Но я думаю, что нам нужно было просто извлечь выгоду из того, что у соперника «кончился бензин», и нам это удалось», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 87 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.