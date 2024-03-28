Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Купер — об успехе с «Бостоном»: иногда нужно пользоваться тем, что соперник подустал

Купер — об успехе с «Бостоном»: иногда нужно пользоваться тем, что соперник подустал
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (3:1).

«Я не собираюсь недооценивать ничего из того, что мы сделали сегодня, я считаю, что мы играли сильно со стартового вбрасывания до самого конца. «Бостон» провёл очень энергозатратный матч днём ранее, сумел выбраться из непростой ситуации и победить. Перед игрой мы говорили парням, что бывают такие случаи, когда нужно воспользоваться тем, что соперник немного подуставший. То, что мы лидировали на протяжении матча, было очень важным сегодня. Но я думаю, что нам нужно было просто извлечь выгоду из того, что у соперника «кончился бензин», и нам это удалось», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

«Тампа» набрала 87 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06     1:1 Хайнен (Заха) – 17:11     2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50     3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33    
Материалы по теме
«Мы играем в режиме плей-офф». Василевский — о победе над «Бостоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android