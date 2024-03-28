«Он сделал несколько важнейших сейвов для нас». Пойнт — о Василевском

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (3:1), отметив вклад в этот успех российского голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Сегодня мы провели один из наших наиболее солидных матчей. Мы были очень внимательны к деталям. «Бостон» отличная команда, которая умеет находить шансы, но я думаю, что мы были внимательны каждый раз, когда они пытались это сделать, и определённо Васи сделал несколько важнейших сейвов для нас», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

Напомним, Василевский отметился в этой встрече 23 сейвами, а также результативной передачей при третьем голе «Тампы», когда в пустые ворота забивал его соотечественник Никита Кучеров. По итогам игры голкипер был признан первой звездой матча.

«Тампа» набрала 87 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.