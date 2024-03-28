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«Он сделал несколько важнейших сейвов для нас». Пойнт — о Василевском

«Он сделал несколько важнейших сейвов для нас». Пойнт — о Василевском
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Бостон Брюинз» (3:1), отметив вклад в этот успех российского голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Сегодня мы провели один из наших наиболее солидных матчей. Мы были очень внимательны к деталям. «Бостон» отличная команда, которая умеет находить шансы, но я думаю, что мы были внимательны каждый раз, когда они пытались это сделать, и определённо Васи сделал несколько важнейших сейвов для нас», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

Напомним, Василевский отметился в этой встрече 23 сейвами, а также результативной передачей при третьем голе «Тампы», когда в пустые ворота забивал его соотечественник Никита Кучеров. По итогам игры голкипер был признан первой звездой матча.

«Тампа» набрала 87 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06     1:1 Хайнен (Заха) – 17:11     2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50     3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33    
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