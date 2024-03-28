Игрокам НХЛ могут вернуть половину эскроу из-за роста доходов лиги, сообщает Daily Faceoff. Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что прогнозируемый доход от хоккея в сезоне-2023/2024 составит $ 6,2 млрд. Это будет самый успешный год для лиги в истории. В сезоне-2021/2022 доходы НХЛ составили $ 5,93 млрд.

Эскроу является одним из видов налога, которым облагаются хоккеисты НХЛ. По коллективному соглашению между игроками и лигой эскроу помогает уравновесить баланс между доходами хоккеистов и владельцев клубов. В текущем сезоне из зарплат хоккеистов НХЛ в качестве эскроу было удержано 6%. После итогового учёта и аудита им могут вернуть половину удержанного.

Регулярный сезон НХЛ завершится матчами 19 апреля.