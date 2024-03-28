Никита Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ
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В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).
Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота в концовке матча. Таким образом, по итогам этого матча на счету россиянина стало 124 (42+82) очка в нынешнем сезоне, что помогло ему вновь выйти на первое место в гонке бомбардиров этой регулярки.
Этот гол стал для россиянина 42-м в текущем сезоне, что является его личным рекордом в НХЛ. Ранее этот рекорд был равен 41 голу в сезоне-2018/2019.
Прямо сейчас Кучеров находится всего в четырёх очках от рекорда НХЛ всех времён по результативности за сезон среди российских игроков (128), установленного им же в сезоне-2018/2019.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чаффи (Пол, Эйссимонт) – 10:06 1:1 Хайнен (Заха) – 17:11 2:1 Пойнт (Лиллеберг, Пербикс) – 26:50 3:1 Кучеров (Хедман, Василевский) – 59:33
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