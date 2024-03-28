Андрей Василевский обошёл Доминика Гашека по очкам среди вратарей НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский в матче с «Бостоном» (3:1) отметился 23 сейвами, а также результативной передачей при третьем голе «Тампы», когда в пустые ворота забивал его соотечественник Никита Кучеров.

Это уже вторая результативная передача Василевского в текущем сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина 20 результативных передач без голов.

В списке самых результативных европейских вратарей в истории лиги Василевский поднялся на четвёртое место, опередив Доминика Гашека (19 очков, 0+19) и Якоба Маркстрёма («Калгари», 19 очков, 0+19). Среди всех вратарей НХЛ Василевский занимает 27-е место по очкам.

На третьем месте по очкам среди европейских вратарей расположился Томаш Вокоун (23, 0+23). Второе место занимает Хенрик Лундквист (27, 0+27). Лидером по этому показателю является Кари Лехтонен (28 очков, 0+28).

Рекорд лиги принадлежит голкиперу Тому Баррассо, который за свою карьеру отдал 48 результативных передач без заброшенных шайб.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше