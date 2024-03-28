Кучеров — третий по голам в пустые ворота за сезон НХЛ. Рекорд принадлежит Буре и Овечкину

В Тампе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Бостон Брюинз» (3:1).

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в пустые ворота в концовке матча. В этом сезоне Кучеров забросил уже семь шайб в пустые ворота – столько же, сколько в предыдущих трёх в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Кучеров делит третье место по голам в пустые ворота за один сезон НХЛ ещё с пятью хоккеистами.

Восемь голов в сезоне-1996/1997 в пустые ворота забил Кит Ткачук. Лидерами в истории НХЛ по голам в пустые ворота в рамках одной регулярки НХЛ являются два российских нападающих — Павел Буре («Флорида», в сезоне-1999/2000) и Александр Овечкин («Вашингтон», в сезоне-2021/2022).

На счету Кучерова стало 124 (42+82) очка в нынешнем сезоне, что помогло ему вновь выйти на первое место в гонке бомбардиров этой регулярки.

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