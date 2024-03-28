Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Автомобилиста»: в серии со СКА нам пришлось сложнее, чем с «Ак Барсом»

Форвард «Автомобилиста»: в серии со СКА нам пришлось сложнее, чем с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев сравнил серии с «Ак Барсом» и СКА. Обе серии екатеринбургский клуб выиграл в пяти матчах и попал в полуфинал Кубка Гагарина. Форвард отметил скорость хоккеистов петербургского клуба и заявил, что эта серия далась «Автомобилисту» сложнее.

«Эти серии похожи по формату из пяти матчей, но разные по содержанию. В „Ак Барсе“ много опытных и именитых игроков с большим кубковым опытом, с умением использовать любой шанс, особенно в большинстве. По сезону было видно, что они готовятся к плей-офф и именно на этом отрезке полностью включились. В нашей серии очень важным было тактически правильно сыграть и перетерпеть Казань.

Против СКА, где много молодёжи, был более открытый, мобильный и весёлый хоккей. Мы знали, что в Питере, наверное, самая быстрая команда в КХЛ. По серии нужно было догнать СКА, то есть не уступить ему в скорости и правильно сыграть при перестроениях в своей зоне. СКА играл сам и давал играть нам, это отразилось на результативности. Пожалуй, в этой серии нам пришлось сложнее, в каких-то моментах за соперником не успевали», — цитирует Макеева Russia-hockey.ru.

В полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» встретится с победителем серии между «Металлургом» и «Спартаком». Пятый матч серии между магнитогорцами и красно-белыми пройдёт сегодня, 28 марта.

Материалы по теме
«Не совсем верится, что мы в полуфинале». Интервью с героем «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Не совсем верится, что мы в полуфинале». Интервью с героем «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android