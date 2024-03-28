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Защитник Александр Брынцев продлил контракт с «Амуром» на следующий сезон

Защитник Александр Брынцев продлил контракт с «Амуром» на следующий сезон
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Как стало известно «Чемпионату», защитник Александр Брынцев продлил контракт с «Амуром» на следующий сезон.

28-летний игрок обороны в прошедшем сезоне провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 65 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-4». В плей-офф на счету защитника шесть матчей, в которых Брынцев отдал одну результативную передачу с показателем полезности «+3».

Всего в КХЛ на счету Брынцева 542 матча, в которых защитник забросил 14 шайб и отдал 65 результативных передач с показателем полезности «-39».

«Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф уступил «Металлургу» в шести матчах.

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