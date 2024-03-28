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«Сибирь» не будет продлевать контракты со всем тренерским штабом команды

«Сибирь» не будет продлевать контракты со всем тренерским штабом команды
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«Сибирь» не будет продлевать контракты со всем тренерским штабом команды, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. 30 апреля 2024 года истекает срок действия контрактов ХК «Сибирь» с тренерским штабом команды.

«Мы благодарим за работу исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кривокрасова, тренеров Андрея Тарасенко, Александра Завьялова, Егора Подомацкого, Александра Сыроватского, Никиту Капкайкина. Желаем специалистам удачи в дальнейшей карьере.

В настоящее время ведётся работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее», — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции. По ходу сезона новосибирцы уволили главного тренера Дэвида Немировски.

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