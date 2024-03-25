Новая жизнь «Сибири». Каким будет клуб после 14-летней эпохи Фастовского?

Этот день настал. Его давно и с нетерпением ждали многие болельщики «Сибири». Кирилл Фастовский официально оставляет кресло руководителя клуба. «Сибирь» полноценно вступает в новую эпоху своего существования и, возможно, замахивается на развитие. По правде говоря, это следовало сделать ещё год назад, когда клуб переезжал на «Сибирь-Арену». Но если в прошлое межсезонье решили ограничиться тренером и стилем, то этой весной губернатор Новосибирской области наконец-то решил срубить корень и вырастить новое хоккейное дерево.

14 лет – столько Фастовский занимал свой пост. Самые маленькие болельщики успели вырасти в полноценных и преданных фанатов (или разочароваться в клубе и хоккее). Уже есть целое поколение новосибирских болельщиков, которое знает только Кирилла Фастовского. Огромный срок, который правильнее всего назвать эрой, подошёл к концу.

Первая победа Фастовского как управленца «Сибири» — стабильное попадание откровенно слабой команды в плей-офф. Нельзя сказать, что команда была в глубоком кризисе до него – в канувшей в небытие к тому моменту Суперлиге «Сибирь» вполне стабильно выходила во второй этап сезона. Но жизнь именно в КХЛ у новосибирцев не заладилась – в те два года до прихода Кирилла Валерьевича на клуб было больно смотреть. И только в сезоне-2010/2011 «Сибирь» впервые смогла побороться за Кубок Гагарина. Пускай и чисто теоретически.

При Фастовском были первые и единственные пока медали: и у взрослой команды (сезон-2014/2015, бронза КХЛ), и у «Сибирских Снайперов» (сезон-2015/2016, бронза МХЛ). Из той медальной молодёжки многие добрались до КХЛ: Окулов, Яковлев, Шашков, Коротков, Красиков, Демидов, Назаров, Ткаченко и Наумов (в те годы молодые игроки ценились клубом гораздо выше). Как и из той медальной «Сибири», многие получили повышение почти сразу после окончания сезона: Ожиганов, Херсли, Коскиранта, Кугрышев, Энлунд.

«Сибирь» вышла в финал конференции плей-офф КХЛ. Фото: Евгений Курсков/ТАСС

После того успеха «Сибирь» медленными шажочками начала спускаться вниз. На сезон-2015/2016 новых иностранцев найти сумели и сезон провели достойно, а дальше начались те самые девятые места, после которых Новосибирск единогласно передумал ставить памятник Фастовскому перед стареньким ЛДС (а ведь такая идея и правда была). Но сначала проиграли борьбу за путёвку «Куньлуню» при равенстве очков, потом всего лишь на одно очко отстали от «Амура», а в сезоне-2018/2019 «Сибирь» продемонстрировала рекордную серию поражений на старте сезона и после великой погони остановилась в четырёх очках от зоны плей-офф. Может быть, повторись история в четвёртый раз, от услуг Кирилла Фастовского отказались бы раньше. Но он привёз качественных финнов, и клуб сделал новый вдох.

Конечно, навсегда останется тайной, куда бы могла зайти «Сибирь» в сезоне-2019/2020, когда грянул ковид и всем стало не до хоккея. Николай Заварухин тогда создал в Новосибирске нечто похожее на современный «Автомобилист», только с ещё более мощным вратарём.

Что уж точно нельзя занести в актив Фастовскому, так это работу со спортшколой и воспитанниками. За эти годы из Новосибирска без особых вопросов отпустили Михаила Гуляева, Илью Паутова, Егора Заврагина, братьев Маловых, Никиту Сысоева, Николая Хворова, Никиту Бледнова и Илью Пастухова. Почти все они переехали всего на один часовой пояс — в спортшколу омского «Авангарда». А вот так отзывался о новосибирском ДЮСШ выбранный в первом раунде драфта НХЛ Гуляев: «В родном городе мне не дали шанс, не дали то, что дали здесь – возможность играть в главной команде». Была бы «Сибирь» сейчас на своём месте, уделяй клуб больше внимания воспитанникам и спортшколе?

От Ильи Пастухова отказались в начале этого сезона. Видимо, он не устроил Дэвида Немировски, а самого Илью не устроило играть в ВХЛ. Скажем Кириллу Валерьевичу спасибо, что он не пошёл по пути «Спартака» и не стал мариновать молодого защитника в фарм-клубе в Новокузнецке, а отпустил на все четыре стороны. После сложностей и преград Пастухов заработал трёхлетний контракт в Нижнекамске после всего лишь полугода игры под руководством Леонтьева.

История с Никитой Бледновым выбивается из стандартов и выглядит как бред сумасшедшего. В 2019 году нападающий переехал в Новосибирск… из Омска! Полный абсурд, если знать разницу в уровне школ. Но в 2020 году Фастовский и Климович обменяли талантливого нападающего в Екатеринбург на, внимание, возрастного Николая Тимашова. От которого отказались уже в середине чемпионата. Бледнов при должном прогрессе мог быть выбран на драфте НХЛ, но вместо этого играет в фарм-клубе «Автомобилиста» — и не слишком успешно. В этом сезоне за «Автомобилист» у него две игры в регулярке и только одна — в плей-офф. Бóльшую часть сезона он провёл в МХЛ, которая прогресса в таком возрасте не даёт, и в ВХЛ, набрав всего одно очко. Сдаётся, тот обмен очень негативно повлиял на форварда.

Кирилл Валерьевич выжал из команды и из себя максимум. Были плохие моменты, были хорошие. 14 лет – слишком большой срок, чтобы легко вычёркивать его из истории клуба. Он изменил клуб, вдохнул в «снежинку» жизнь, вывел из статуса беспросветного аутсайдера. Но старожилу лиги пора на заслуженный отдых – дальше «Сибири» нужно идти с более современным человеком, обладающим свежим взглядом на быстро меняющуюся игру.

Лев Крутохвостов родился в Чике Новосибирской области – это такой небольшой рабочий посёлок, который вы можете встретить на пути к Омску. С маленькой, но гордой детской командой «Штурм». По завершении карьеры Крутохвостов девять лет руководил хоккейной школой в родном посёлке, после перебрался в Новосибирск, где возглавил главную спортшколу области.

Лев Крутохвостов Фото: vk.com/hockey_nso

Назначение Льва Крутохвостова – это не хорошо и не плохо. Пока он тёмная лошадка, никогда не скакавшая на просторах хоккейного менеджмента. С 2018 года Крутохвостов был руководителем спортшколы «Сибирь». Нельзя сказать, что она преуспевает, хотя в своём регионе команды школы смотрятся, конечно, зверски. Скромные соперники, известные только хоккейным людям области, отлетают с большими счетами. Но при выходе на уровень выше преимущество пропадает: на межрегиональных соревнованиях сборная Сибирского федерального округа традиционно проваливается. Или, например, в Сочи недавно прошла XII зимняя Спартакиада, где играла сборная Новосибирской области 2009 года рождения. Заняли ребята пятое место, обыграв Сахалинскую область, потерпев до этого несколько разгромных поражений. Кстати, на турнире играет и сын Льва Игоревича – Макар. Играет неплохо, кстати. Вместе с Никитой и Фёдором Климовичами.

Справится ли новый генеральный директор с «Сибирью»? Пока в плюс идёт то, что с ключевыми игроками контракт продлил ещё Кирилл Фастовский – потому первое время Крутохвостову не предстоят действительно сложные переговоры. Конечно, не продлён Илья Морозов, который традиционно доставляет хлопот менеджменту. Но для команды он представляет меньшую важность, чем Андреофф или Красоткин. Хотя всё равно слабо верится, что Илья захочет покинуть Новосибирск. Пока самая сложная из задач Крутохвостова – выбор нового главного тренера. Но, похоже, в этом вопросе уже наступила определённость.

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В помощь Крутохвостову назначены Виктор Меркулов (новый спортивный директор) и Андрей Глазков (он станет исполнительным директором). Меркулов знаком любителям хоккея по московскому «Динамо» — конечно, Крикунова в Новосибирск он не привезёт (и не надо), но и лишнего легионера случайно не подпишет — всё-таки опыт управления командой КХЛ у него есть, с ЦИБ работать умеет. А вот Глазков — человек местный, нынешний заместитель директора по эксплуатации «Сибирь-Арены». Наверное, он кандидатура самая спорная и вряд ли сможет помочь Крутохвостову. Но нравится, что власть теперь разделена между тремя людьми.

Глобально же проблема «Сибири» глубже. Она никому не нужна. Губернатор области должен был менять генерального директора на пару лет раньше. Но поскольку в его работе много более важных задач, чем хоккейный клуб, который, по сути своей, всего лишь развлечение для народа, особо вмешиваться в дела хоккейные Андрей Травников не спешил. Не стоит его винить. Однако команде нужен хозяин. У «Авангарда» и СКА – это «Газпром», у ЦСКА – «Роснефть», у «Ак Барса» — «Татнефть». Нужен бизнес, который будет строго спрашивать с команды и следить за результатами. Губернатор с такими обязанностями не справится – гораздо легче давать деньги, кода они не принадлежат лично тебе. Хозяин у «Сибири» был. Он горел клубом и искренне любил его. Но Дмитрия Босова уже несколько лет нет с нами. Клубу нужен новый спонсор. Который возьмёт на себя нагрузку руководства клубом. Да только не представляю, кто в области готов возложить на себя настолько тяжёлую и затратную ношу.

Даже если клуб не получит в первый же год после мини-революции резкого прогресса (думаю, именно этого и стоит ожидать), не стоит рвать на себе волосы и тем более думать о возвращении Фастовского. Обновление менеджмента – в первую очередь банальный двигатель прогресса. «Сибирь» уже как пару лет погрязла в стагнации, так пусть сдвинется с мёртвой точки хоть что-то, кроме нервов болельщиков. Ошибаться можно, и иногда это намного лучше, чем ничего не делать и приходить к такому же печальному бесплей-оффному результату. Методом проб и ошибок, рано или поздно «Сибирь» найдёт управленца, который станет для неё поистине легендарным. А может, и уже нашла.