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Андрей Тарасенко покинул тренерский штаб «Сибири», в котором он работал с 2008 года

Андрей Тарасенко покинул тренерский штаб «Сибири», в котором он работал с 2008 года
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«Сибирь» не будет продлевать контракты со всем тренерским штабом команды, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. 30 апреля 2024 года истекает срок действия контрактов ХК «Сибирь» с тренерским штабом команды.

Клуб решил не продлевать контракт с тренером Андреем Тарасенко. Специалист входил в штаб новосибирского клуба с момента его вступления в КХЛ в 2008 году, когда Тарасенко был главным тренером команды. В декабре 2011 года в связи с неудачным выступлением команды в регулярном чемпионате КХЛ он был отправлен в отставку, после чего работал в клубе в качестве старшего тренера.

В сентябре 2015 года свитер Андрея Тарасенко с номером 10 был поднят под своды ЛДС «Сибирь» в родном для тренера Новосибирске. Андрей является отцом нападающего «Флориды» Владимира Тарасенко.

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