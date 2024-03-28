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Никита Кучеров вышел на восьмое место по очкам среди россиян в истории НХЛ

Никита Кучеров вышел на восьмое место по очкам среди россиян в истории НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в пустые ворота в матче с «Бостоном» (3:1). Теперь на счету 30-летнего россиянина 853 (318+535) очка в 715 играх в НХЛ.

Таким образом, Кучеров вышел на восьмое место по очкам среди россиян в истории НХЛ. Кучеров делит восьмое место с нападающим Вячеславом Козловым (853 очка).

Ближайшим ориентиром для Кучерова является результат Ильи Ковальчука, который набрал 876 очков в 926 матчах. Лидером среди россиян по очкам в истории НХЛ является Александр Овечкин, набравший 1543 результативных балла. Также больше Кучерова очков в НХЛ набрали: Евгений Малкин («Питтсбург», 1282), Сергей Фёдоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалёв (1029) и Павел Дацюк (918).

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