Панарин вошёл в элитный клуб! 8 россиян, набиравших 100 очков за сезон в НХЛ

Исторический сезон для Артемия Панарина продолжается — совсем недавно российский нападающий установил новый личный рекорд по результативности за сезон, а в последнем матче с «Филадельфией» совершил ещё три голевых действия и впервые в карьере преодолел показатель в 100 очков за один регулярный чемпионат!
Панарин трижды набирал более 90 очков за сезон, а ближе всего подбирался к заветной сотне в сезоне-2021/2022, когда до трёхзначного показателя ему не хватило всего четырёх результативных действий. Теперь Артемий вошёл в элитный клуб россиян, которые набирали 100 и более очков в одной регулярке. Вместе с представителем «Рейнджерс» таких игроков всего восемь — первопроходцем здесь был Александр Могильный, открывший клуб «для россиян за 100» 5 марта 1993 года. Последним же до Панарина в него вошёл Кирилл Капризов, сделавший это 22 апреля 2022-го.
|Игрок
|Первый сезон со 100+ очками
|Александр Могильный
|1992/1993
|Павел Буре
|1992/1993
|Сергей Фёдоров
|1993/1994
|Александр Овечкин
|2005/2006
|Евгений Малкин
|2007/2008
|Никита Кучеров
|2017/2018
|Кирилл Капризов
|2021/2022
|Артемий Панарин
|2023/2024
Многие из этого списка не по одному разу набирали 100 очков — сегодня российский игрок в 19-й раз достиг этой отметки. Лидерство здесь держат Александр Овечкин и Никита Кучеров, но есть ощущение, что уже в следующем году нападающий «Тампы» может захватить единоличное первое место. Капризов и Панарин — единственные, кто добрался до сотни по одному разу, но у них ещё есть время, чтобы повторить такое достижение. И даже не раз.
|Игрок
|Количество сезонов со 100+ очками
|Александр Овечкин*
|4 (2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010)
|Никита Кучеров*
|4 (2017/2018, 2018/2019, 2022/2023, 2023/2024)
|Евгений Малкин*
|3 (2007/2008, 2008/2009, 2011/2012)
|Павел Буре
|2 (1992/1993, 1993/1994)
|Александр Могильный
|2 (1992/1993, 1995/1996)
|Сергей Фёдоров
|2 (1993/1994, 1995/1996)
|Кирилл Капризов*
|1 (2021/2022)
|Артемий Панарин*
|1 (2023/2024)
* — продолжает карьеру
После игры с «лётчиками» на счету Артемия 102 очка, но у него есть ещё целых 10 матчей, чтобы улучшить этот результат. Российский рекорд результативности Никиты Кучерова, который в этом сезоне, вероятно, падёт от рук самого Никиты Кучерова, Панарину вряд ли покорится, но войти в десятку форвард «Рейнджерс» должен успеть.
|Игрок
|Клуб
|Сезон
|Игры
|Голы
|Передачи
|Очки
|1. Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|2018/2019
|82
|41
|87
|128
|2. Александр Могильный
|«Баффало»
|1992/1993
|77
|76
|51
|127
|3. Никита Кучеров*
|«Тампа-Бэй»
|2023/2024
|70
|41
|82
|123
|4. Сергей Фёдоров
|«Детройт»
|1993/1994
|82
|56
|64
|120
|5. Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|2022/2023
|82
|30
|83
|113
|6. Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|2008/2009
|82
|35
|78
|113
|7. Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|2007/2008
|82
|65
|47
|112
|8. Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|2008/2009
|79
|56
|54
|110
|9. Павел Буре
|«Ванкувер»
|1992/1993
|83
|60
|50
|110
|10. Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|2011/2012
|75
|50
|59
|109
|…18. Артемий Панарин*
|«Рейнджерс»
|2023/2024
|72
|43
|59
|102
* — текущий сезон
Да и выбить одного Кучерова из топ-5 Панарину тоже вполне может быть по силам — за последние 10 матчей, к примеру, на счету Артемия аж 17 очков. Но он уже и так оказался в неплохой компании, в нескольких шагах от попадания в которую остались Илья Ковальчук (98 очков в сезоне-2005/2006), Павел Дацюк (97 очков в сезонах-2007/2008 и 2008/2009), Алексей Ковалёв (95 очков в сезоне-2000/2001) и Алексей Яшин (94 очка в сезоне-1998/1999). Скорее всего, Панарин может набрать 100 очков и в следующих регулярках, а пока же вместе с уже обеспечившими себе место в плей-офф «рейнджерами» он попробует добраться до главного трофея в НХЛ.