Панарин вошёл в элитный клуб! 8 россиян, набиравших 100 очков за сезон в НХЛ

Исторический сезон для Артемия Панарина продолжается — совсем недавно российский нападающий установил новый личный рекорд по результативности за сезон, а в последнем матче с «Филадельфией» совершил ещё три голевых действия и впервые в карьере преодолел показатель в 100 очков за один регулярный чемпионат!

Панарин трижды набирал более 90 очков за сезон, а ближе всего подбирался к заветной сотне в сезоне-2021/2022, когда до трёхзначного показателя ему не хватило всего четырёх результативных действий. Теперь Артемий вошёл в элитный клуб россиян, которые набирали 100 и более очков в одной регулярке. Вместе с представителем «Рейнджерс» таких игроков всего восемь — первопроходцем здесь был Александр Могильный, открывший клуб «для россиян за 100» 5 марта 1993 года. Последним же до Панарина в него вошёл Кирилл Капризов, сделавший это 22 апреля 2022-го.

Многие из этого списка не по одному разу набирали 100 очков — сегодня российский игрок в 19-й раз достиг этой отметки. Лидерство здесь держат Александр Овечкин и Никита Кучеров, но есть ощущение, что уже в следующем году нападающий «Тампы» может захватить единоличное первое место. Капризов и Панарин — единственные, кто добрался до сотни по одному разу, но у них ещё есть время, чтобы повторить такое достижение. И даже не раз.

Игрок Количество сезонов со 100+ очками Александр Овечкин* 4 (2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010) Никита Кучеров* 4 (2017/2018, 2018/2019, 2022/2023, 2023/2024) Евгений Малкин* 3 (2007/2008, 2008/2009, 2011/2012) Павел Буре 2 (1992/1993, 1993/1994) Александр Могильный 2 (1992/1993, 1995/1996) Сергей Фёдоров 2 (1993/1994, 1995/1996) Кирилл Капризов* 1 (2021/2022) Артемий Панарин* 1 (2023/2024)

* — продолжает карьеру

После игры с «лётчиками» на счету Артемия 102 очка, но у него есть ещё целых 10 матчей, чтобы улучшить этот результат. Российский рекорд результативности Никиты Кучерова, который в этом сезоне, вероятно, падёт от рук самого Никиты Кучерова, Панарину вряд ли покорится, но войти в десятку форвард «Рейнджерс» должен успеть.

Игрок Клуб Сезон Игры Голы Передачи Очки 1. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 2018/2019 82 41 87 128 2. Александр Могильный «Баффало» 1992/1993 77 76 51 127 3. Никита Кучеров* «Тампа-Бэй» 2023/2024 70 41 82 123 4. Сергей Фёдоров «Детройт» 1993/1994 82 56 64 120 5. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 2022/2023 82 30 83 113 6. Евгений Малкин «Питтсбург» 2008/2009 82 35 78 113 7. Александр Овечкин «Вашингтон» 2007/2008 82 65 47 112 8. Александр Овечкин «Вашингтон» 2008/2009 79 56 54 110 9. Павел Буре «Ванкувер» 1992/1993 83 60 50 110 10. Евгений Малкин «Питтсбург» 2011/2012 75 50 59 109 …18. Артемий Панарин* «Рейнджерс» 2023/2024 72 43 59 102

* — текущий сезон

Да и выбить одного Кучерова из топ-5 Панарину тоже вполне может быть по силам — за последние 10 матчей, к примеру, на счету Артемия аж 17 очков. Но он уже и так оказался в неплохой компании, в нескольких шагах от попадания в которую остались Илья Ковальчук (98 очков в сезоне-2005/2006), Павел Дацюк (97 очков в сезонах-2007/2008 и 2008/2009), Алексей Ковалёв (95 очков в сезоне-2000/2001) и Алексей Яшин (94 очка в сезоне-1998/1999). Скорее всего, Панарин может набрать 100 очков и в следующих регулярках, а пока же вместе с уже обеспечившими себе место в плей-офф «рейнджерами» он попробует добраться до главного трофея в НХЛ.

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