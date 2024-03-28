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Сколько россиян набирали 100 очков за сезон в НХЛ, Кучеров, Овечкин, Малкин, Панарин, Буре, Могильный, Капризов, Фёдоров

Панарин вошёл в элитный клуб! 8 россиян, набиравших 100 очков за сезон в НХЛ
Дмитрий Сторожев
Панарин вошёл в элитный клуб!
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Артемий оказался в одном ряду с отечественными легендами прошлого и настоящего.

Исторический сезон для Артемия Панарина продолжается — совсем недавно российский нападающий установил новый личный рекорд по результативности за сезон, а в последнем матче с «Филадельфией» совершил ещё три голевых действия и впервые в карьере преодолел показатель в 100 очков за один регулярный чемпионат!

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Панарин трижды набирал более 90 очков за сезон, а ближе всего подбирался к заветной сотне в сезоне-2021/2022, когда до трёхзначного показателя ему не хватило всего четырёх результативных действий. Теперь Артемий вошёл в элитный клуб россиян, которые набирали 100 и более очков в одной регулярке. Вместе с представителем «Рейнджерс» таких игроков всего восемь — первопроходцем здесь был Александр Могильный, открывший клуб «для россиян за 100» 5 марта 1993 года. Последним же до Панарина в него вошёл Кирилл Капризов, сделавший это 22 апреля 2022-го.

ИгрокПервый сезон со 100+ очками
Александр Могильный1992/1993
Павел Буре1992/1993
Сергей Фёдоров1993/1994
Александр Овечкин2005/2006
Евгений Малкин2007/2008
Никита Кучеров2017/2018
Кирилл Капризов2021/2022
Артемий Панарин2023/2024

Многие из этого списка не по одному разу набирали 100 очков — сегодня российский игрок в 19-й раз достиг этой отметки. Лидерство здесь держат Александр Овечкин и Никита Кучеров, но есть ощущение, что уже в следующем году нападающий «Тампы» может захватить единоличное первое место. Капризов и Панарин — единственные, кто добрался до сотни по одному разу, но у них ещё есть время, чтобы повторить такое достижение. И даже не раз.

ИгрокКоличество сезонов со 100+ очками
Александр Овечкин*4 (2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010)
Никита Кучеров*4 (2017/2018, 2018/2019, 2022/2023, 2023/2024)
Евгений Малкин*3 (2007/2008, 2008/2009, 2011/2012)
Павел Буре2 (1992/1993, 1993/1994)
Александр Могильный2 (1992/1993, 1995/1996)
Сергей Фёдоров2 (1993/1994, 1995/1996)
Кирилл Капризов*1 (2021/2022)
Артемий Панарин*1 (2023/2024)

* — продолжает карьеру

После игры с «лётчиками» на счету Артемия 102 очка, но у него есть ещё целых 10 матчей, чтобы улучшить этот результат. Российский рекорд результативности Никиты Кучерова, который в этом сезоне, вероятно, падёт от рук самого Никиты Кучерова, Панарину вряд ли покорится, но войти в десятку форвард «Рейнджерс» должен успеть.

ИгрокКлубСезонИгрыГолыПередачиОчки
1. Никита Кучеров«Тампа-Бэй»2018/2019824187128
2. Александр Могильный«Баффало»1992/1993777651127
3. Никита Кучеров*«Тампа-Бэй»2023/2024704182123
4. Сергей Фёдоров«Детройт»1993/1994825664120
5. Никита Кучеров«Тампа-Бэй»2022/2023823083113
6. Евгений Малкин«Питтсбург»2008/2009823578113
7. Александр Овечкин«Вашингтон»2007/2008826547112
8. Александр Овечкин«Вашингтон»2008/2009795654110
9. Павел Буре«Ванкувер»1992/1993836050110
10. Евгений Малкин«Питтсбург»2011/2012755059109
…18. Артемий Панарин*«Рейнджерс»2023/2024724359102

* — текущий сезон

Да и выбить одного Кучерова из топ-5 Панарину тоже вполне может быть по силам — за последние 10 матчей, к примеру, на счету Артемия аж 17 очков. Но он уже и так оказался в неплохой компании, в нескольких шагах от попадания в которую остались Илья Ковальчук (98 очков в сезоне-2005/2006), Павел Дацюк (97 очков в сезонах-2007/2008 и 2008/2009), Алексей Ковалёв (95 очков в сезоне-2000/2001) и Алексей Яшин (94 очка в сезоне-1998/1999). Скорее всего, Панарин может набрать 100 очков и в следующих регулярках, а пока же вместе с уже обеспечившими себе место в плей-офф «рейнджерами» он попробует добраться до главного трофея в НХЛ.

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