Бродо: мы слишком сильно оберегаем современных вратарей, они должны играть больше

Легендарный голкипер Мартин Бродо поделился мнением о современных вратарях НХЛ, которых, по его мнению, слишком сильно берегут. На данный момент Бродо занимает пост исполнительного вице-президента «Нью-Джерси» по хоккейным операциям.

«Думаю, что мы слишком сильно оберегаем наших вратарей. Наш тренер вратарей говорит: «Он сыграл пять матчей за последние восемь дней». Я спрашиваю: «И что?» Игра изменилась, но поменялась и нагрузка на вратарей. Вратарская позиция очень изменчива. В один год ты можешь быть лучшим, а на следующий год, тебе кажется, что ты ни на что не годен.

Система, при которой команда распределяет нагрузку между двумя вратарями, создаёт такую ситуацию. В клубах часто не выпускают основных вратарей в матчах два дня подряд. Они так боятся, что основной вратарь получит травму, и постоянно возятся с ним. Эти ребята играют по 55 матчей, хотя должны играть 65–70 матчей, как это делали мы», – цитирует Бродо The Score.

Бродо провёл 22 сезона в НХЛ, из них 21 — за «Нью-Джерси Дэвилз», где он завоевал три Кубка Стэнли. Участник Зала хоккейной славы является рекордсменом НХЛ по количеству побед (691), «сухих» матчей (125) и количеству сейвов (28 928).