Журналист «Колорадо»: Тренин рассказал, как помогал россиянам адаптироваться в НХЛ

Журналист «Колорадо» Ивэн Равал сообщил, что нападающий Яков Тренин рассказал ему, как он помогал российским хоккеистам адаптироваться в «Нэшвилле». По ходу текущего сезона форвард был обменян из «Предаторз» в «Колорадо» и планирует продолжать оказывать помощь российским новичкам НХЛ.

«Яков Тренин рассказал мне о том, как он на всё лето размещал у себя дома молодых российских игроков в Нэшвилле, чтобы помочь им адаптироваться к жизни в Северной Америке. Он сказал, что встречается с Коваленко сегодня вечером за ужином в доме Ивана Просветова», — написал журналист в своей соцсети.

Тренин провёл за «Колорадо» восемь матчей и отметился голом. Всего в НХЛ 27-летний россиянин провёл 291 матч и набрал 80 (47+33) очков.