«Лучший камбэк с 2008 года». Журналист RMNB о возвращении «Вашингтона» в гонку за плей-офф

Журналист Russian Machine Never Breaks Иэн Оланд высказался о борьбе «Вашингтона» за плей-офф в текущем сезоне. «Кэпиталз» улучшили свои показатели во второй половине сезона и ворвались в зону плей-офф.

«Лучшее возвращение «Кэпиталз» с сезона-2007/2008, когда они безумно сплотились и впервые в эпоху Алекса Овечкина под руководством Брюса Будро вышли в плей-офф. Даже если произойдёт катастрофа и команда не выйдет в плей-офф, это всё равно был невероятный сезон», — написал Оланд в своей соцсети.

Портал MoneyPuck.com выложил график вероятности попадания команд в плей-офф в текущем сезоне, согласно которому «Вашингтон» имеет 65,5% шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Вашингтон» выиграл шесть из последних семи матчей и пока держится в зоне плей-офф.

Фото: MoneyPuck.com

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