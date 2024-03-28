«В отставке Фёдорова нет ничего удивительного». Кожевников — об изменениях в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Сергея Фёдорова с поста главного тренера ЦСКА по окончании контракта (30 апреля 2024 года). Напомним, этот пост займёт Илья Воробьёв.

«В отставке Фёдорова нет ничего удивительного. Сезон у ЦСКА провальный, учитывая то, что план у команды в каждом сезоне один – выиграть Кубок Гагарина. А они вылетели в 1/8 финала. Для ЦСКА это прецедент. Значит, результат неудачный. В какой-то момент Сергей приболел, его месяц не было на скамейке. Изменения зрели, это было понятно», — сказал Кожевников в интервью LiveResult.

Напомним, ЦСКА в прошедшем регулярном чемпионате играл нестабильно, чередуя победы и поражения. По итогам регулярки армейцы заняли шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина ЦСКА уступил «Локомотиву» в пяти матчах.