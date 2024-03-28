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Иван Демидов — в топ-3 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии ESPN

Иван Демидов — в топ-3 рейтинга драфта НХЛ — 2024 по версии ESPN
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Журналистка Рэйчел Доэрри в статье на сайте ESPN представила рейтинг драфта игроков НХЛ — 2024.

В топ-10 попали два российских игрока: форвард системы СКА Иван Демидов занял вторую строчку, защитник «Торпедо» Антон Силаев находится на шестой позиции.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»);
2. Иван Демидов (СКА);
3. Артём Левшунов («Университет Мичигана»);
4. Кейдэн Линдстром («Медисин-Хат Тайгерс»);
5. Зэйн Парех («Сагино»);
6. Антон Силаев («Торпедо»);
7. Беркли Каттон («Спокан»);
8. Коул Эйзерман (программа USNTDP);
9. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»);
10. Зеев Буйум («Денверский университет»).

62-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США.

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