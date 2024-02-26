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The Athletic составил сводный рейтинг игроков драфта НХЛ. Левшунов и Силаев — в топ-3

The Athletic составил сводный рейтинг игроков драфта НХЛ. Левшунов и Силаев — в топ-3
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Авторитетное североамериканское издание The Athletic представило рейтинг игроков предстоящего драфта НХЛ – 2024, в котором учитываются списки журналистов Кори Пронмана и Скотта Уиллера (The Athletic), Криса Питерса из Flo Hockey и рейтинг драфта Боба Маккензи, который сам по себе представляет собой сводный опрос скаутов НХЛ.

Изучив эти списки, можно получить лучшее представление о том, какие шансы имеет каждый из представленных игроков в день драфта.

Топ-10 сводного рейтинга драфта НХЛ — 2024 от The Athletic:

1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»).
2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»).
3. Антон Силаев («Торпедо»).
4. Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»).
5. Иван Демидов (СКА).
6. Коул Эйзерман (программа USNTDP).
7. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).
8. Беркли Каттон («Спокан»).
9. Картер Якимчук («Калгари Хитмэн»).
10. Зэйн Парех («Сагино»).

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