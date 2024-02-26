The Athletic составил сводный рейтинг игроков драфта НХЛ. Левшунов и Силаев — в топ-3

Авторитетное североамериканское издание The Athletic представило рейтинг игроков предстоящего драфта НХЛ – 2024, в котором учитываются списки журналистов Кори Пронмана и Скотта Уиллера (The Athletic), Криса Питерса из Flo Hockey и рейтинг драфта Боба Маккензи, который сам по себе представляет собой сводный опрос скаутов НХЛ.

Изучив эти списки, можно получить лучшее представление о том, какие шансы имеет каждый из представленных игроков в день драфта.

Топ-10 сводного рейтинга драфта НХЛ — 2024 от The Athletic:

1. Маклин Селебрини («Университет Бостона»).

2. Артём Левшунов («Университет Мичигана»).

3. Антон Силаев («Торпедо»).

4. Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»).

5. Иван Демидов (СКА).

6. Коул Эйзерман (программа USNTDP).

7. Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»).

8. Беркли Каттон («Спокан»).

9. Картер Якимчук («Калгари Хитмэн»).

10. Зэйн Парех («Сагино»).