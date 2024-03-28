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«Спартак» в гостевых матчах серии КГ с «Металлургом» не мог забросить в течение 157 минут

В эти минуты в Магнитогорске местный «Металлург» принимает на своей площадке «Спартак» в рамках встречи 1/4 финала Кубка Гагарина. После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте второго периода Михаил Мальцев с передачи Романа Рукавишникова размочил счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Спартак» в гостевых матчах серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» не мог забросить в течение 157 минут и 36 секунд. Напомним, в первых двух матчах в Магнитогорске красно-белые уступили со счётом 0:4 и 0:1.

Счёт в серии равный — 2-2. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

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