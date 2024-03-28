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«Спартак» заменил вратаря после трёх пропущенных шайб от «Металлурга» в первом периоде

В эти минуты в Магнитогорске местный «Металлург» принимает на своей площадке «Спартак». После первого периода счёт 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде за магнитогорский клуб отличились Данила Юров (дважды) и Денис Зернов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После трёх пропущенных шайб в воротах «Спартака» произошла замена: вместо Дмитрия Николаева вышел Андрей Кареев.

Напомним, счёт в серии равный — 2-2. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. Отметим, что в сегодняшнем матче участие не принимает 40-летний нападающий красно-белых Илья Ковальчук.

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