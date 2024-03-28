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«Металлург» дома победил «Спартак» и находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина

В Магнитогорске закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На восьмой минуте первого периода Данила Юров с передач Александра Петунина и Алексея Маклюкова открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Денис Зернов с передачи Романа Канцерова удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Данила Юров с передач Александра Петунина и Никиты Михайлиса сделал счёт 3:0, оформив дубль.

На 15-й минуте второго периода Даниил Вовченко с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина довёл счёт до крупного. Спустя три минуты Михаил Мальцев с передачи Романа Рукавишникова размочил счёт во встрече.

В середине третьей двадцатиминутки Герман Рубцов с передачи Павла Порядина сделал счёт 2:4. На 12-й минуте периода Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина сократил отставание «Спартака» до минимума. За пять минут до конца периода Егор Коробкин забросил пятую шайбу в ворота гостей.

Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

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