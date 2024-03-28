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Металлург — Спартак 5:3, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 28 марта

«Металлург» дома победил «Спартак» и находится в шаге от полуфинала Кубка Гагарина
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В Магнитогорске закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
1:0 Юров (Петунин, Маклюков) – 07:08 (5x5)     2:0 Зернов (Канцеров) – 11:36 (5x5)     3:0 Юров (Петунин, Михайлис) – 19:08 (5x5)     4:0 Вовченко (Пресс, Гераськин) – 34:45 (5x4)     4:1 Мальцев (Рукавишников) – 37:36 (4x5)     4:2 Рубцов (Порядин, Голдобин) – 48:26 (5x4)     4:3 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 51:12 (5x4)     5:3 Коробкин (Пресс, Джонсон) – 54:58 (5x5)    

На восьмой минуте первого периода Данила Юров с передач Александра Петунина и Алексея Маклюкова открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Денис Зернов с передачи Романа Канцерова удвоил преимущество хозяев. На последней минуте периода Данила Юров с передач Александра Петунина и Никиты Михайлиса сделал счёт 3:0, оформив дубль.

На 15-й минуте второго периода Даниил Вовченко с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина довёл счёт до крупного. Спустя три минуты Михаил Мальцев с передачи Романа Рукавишникова размочил счёт во встрече.

В середине третьей двадцатиминутки Герман Рубцов с передачи Павла Порядина сделал счёт 2:4. На 12-й минуте периода Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина сократил отставание «Спартака» до минимума. За пять минут до конца периода Егор Коробкин забросил пятую шайбу в ворота гостей.

Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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