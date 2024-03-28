Михайлов: не вижу проблемы в расторжении контракта Ивана Федотова с ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на решение вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«Ничего страшного, что ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым. Раз решили расторгнуть, то какая проблема? Я не вижу в этом проблемы. Всё нормально», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».