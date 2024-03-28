ХК ЦСКА расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым

ХК ЦСКА достиг соглашения о расторжении контракта с вратарём Иваном Федотовым. Права в КХЛ на вратаря останутся у армейского клуба.

«В прошедшем сезоне игрок провёл за армейский клуб 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%). Клуб благодарит Ивана Федотова и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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