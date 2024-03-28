«Не прёт человеку. Я не знаю, что с этим сделать». Разин — о положении Михайлиса

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Спартаком» (5:3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 высказался об игре нападающего Никиты Михайлиса.

«Каким богам молиться, чтобы прорвало Михайлиса? Претензий к нему никаких, но не прёт человеку, и я не знаю, что с этим сделать. Парень старается, и действительно жалко, что никак он не забьёт», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, за 11 проведённых встреч в Кубке Гагарина — 2024 Михайлис отметился двумя результативными передачами.

Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.