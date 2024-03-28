Форвард «Сан-Хосе» Барабанов выбыл на несколько недель из-за травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов выбыл на несколько недель из-за повреждения нижней части тела. Об этом сообщает журналист Шен Пен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Барабанов получил травму в игре с «Даллас Старз» (3:6), после того как заблокировал бросок. В этой игре форварду удалось прервать свою безголевую серию, длившуюся почти три месяца — с 4 января. Тогда он забил гол в ворота «Виннипег Джетс». Для Барабанова это четвёртый гол в сезоне. На его счету 46 игр и 13 (4+9) очков.

«Сан-Хосе» занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 71 матче. В прошлом году они также остались в конце таблицы (14-е место) и не смогли пробиться в плей-офф.