Вячеслав Быков: ЦСКА пошёл Федотову навстречу, чтобы он реализовал свои мечты

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Вячеслав Быков прокомментировал решение вратаря Ивана Федотова и армейского клуба расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«Скорее всего, он решил попробовать свои силы в НХЛ. Не знаю всех этих нюансов расторжения, но, мне кажется, ЦСКА пошёл ему навстречу, чтобы Иван попробовал себя в другом месте и реализовал свои мечты. Если они нашли обоюдное решение, можно пожелать Ивану только удачи. Он много сделал для клуба», — приводит слова Быкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».