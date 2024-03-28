Звягин: «Авангард» играл без страха. Пропущенные голы никак не повлияли на настрой

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин высказался о волевой победе над «Локомотивом» (3:2) в шестом матче серии Кубка Гагарина.

«Хорошая игра в исполнении нашей команды. Думаю, с самого начала и до конца. Хороший первый период, без страха играли, много владели шайбой. Получили обидный гол в самом конце периода, а потом ещё небольшая ошибка случилась в зоне обороны в начале второго. Но никак это не повлияло на настрой ребят, поддержали друг друга на скамейке и с ещё большим рвением заиграли в атаке, забили классные голы. Здорово реализовали большинство, а в третьем периоде хорошо сыграли по счёту.

Как управляли командой при счёте 0:2? В начале второго периода этот гол произошёл не из-за того, что мы как-то поникли и были не готовы. Не буду вдаваться в подробности. В перерыве просто говорили о том, что нельзя, чтобы этот гол как-то повлиял на наш заряд, на наше единство, что выходить нужно так же уверенно. Думаю, ребята в первом периоде почувствовали, что играют хорошо, и вы видели, что второй пропущенный гол никак не сказался.

Всего одно удаление у «Авангарда», как удалось сдержать атаки соперника, не нарушая правил? Конечно, это важный момент командной дисциплины. Ребята молодцы, старались всегда дорабатывать ногами, не паниковать, если чуть проигрывают позицию. Работали, знали, что есть подстраховка», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.