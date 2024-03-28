Звягин: если кто и творит историю, то это игроки «Авангарда». Они сражаются друг за друга

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин после волевой победы над «Локомотивом» (3:2) рассказал о самоотверженной игре хоккеистов омского клуба в серии с железнодорожниками.

«Есть ли ощущение, что творим историю сейчас? Я могу просто сказать: «Следующий вопрос?» На самом деле, я просто никак не хочу, чтобы внимание на мне было, потому что это вообще не обо мне сейчас. Если кто и творит историю, то это игроки «Авангарда». Они выкладываются все вместе на льду, сражаются друг за друга. И то, что сейчас есть в раздевалке и на скамейке – это дорогого стоит.

Действительно ли перерыв, вынужденно возникший в серии, помог перезагрузиться «Авангарду»? Мы об этом говорили после пятой игры. Да, пара дополнительных дней дали нам возможность потренироваться всей командой, провести несколько дополнительных собраний. Естественно, в этом плане это пошло на пользу.

За счёт чего сейчас удаётся более смело играть против «Локомотива»? Опять же, мы много показывали видео, чтобы ребята визуально видели, как играет соперник, как картинка выглядит не со льда. Пытаемся просто найти баланс. Когда соперник поддавливает, висит на нас, то сыграть попроще, а когда появляется пространство – сыграть на наших хороших качествах. У нас есть много мастеровитых игроков, которые умеют работать с шайбой», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.