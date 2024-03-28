И.о. главного тренера «Авангарда» рассказал о самом главном в седьмых играх серий плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин после волевой победы над «Локомотивом» (3:2) рассказал о самом главном в седьмых играх серий плей-офф.

«Это, наверное, самый большой праздник для болельщиков. Главное – не зажиматься, не думать, а что если… Надо быть в моменте, делать то, что ты можешь контролировать», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» уступал в серии со счётом 0-2 и 1-3. Вторую игру в Омске «ястребы» разгромно проиграли со счётом 0:7, после чего главный тренер Миахил Кравец был отправлен в отставку.

Отметим, что счёт в серии «Авангард» — «Локомотив» стал 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Омске послезавтра, 30 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 13:30 мск.