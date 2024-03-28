«Они добавили, и мы сами позволили». Юров — об игре «Металлурга» со «Спартаком»

Нападающий «Металлурга» Данила Юров прокомментировал тот факт, что «Спартак» во встрече серии Кубка Гагарина едва не отыгрался со счёта 0:3.

«Глупо было рассчитывать, что спартаковцы оставят счёт 3:0 до конца игры. Они добавили, да и мы сами им это позволили. Их желание забить превысило наши старания в защите. Во время тайм-аута нас попросили успокоиться: сыграть попроще, подержать шайбу в глубине, по возможности забить. Так и получилось», — приводит слова Юрова официальный сайт КХЛ.

Напомним, в Магнитогорске закончился матч 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. Следующая игра состоится в Москве 30 марта. Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.