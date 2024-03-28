Заслуженный тренер РФ: то, что получилось с Федотовым, войдёт в историю со знаком «минус»

Заслуженный тренер России, бывший тренер молодёжной и женской сборных России Юрий Новиков высказался о решении вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«То, что получилось с ним, войдёт в историю хоккея со знаком „минус“. Такого раньше не было, чтобы так перевернуть судьбу лучшему вратарю по итогам чемпионата, и, когда говорят, что он восстановится, это не так всё просто. Психологический шрам останется на всю жизнь, и будем надеяться, что всё образумится. Вратарское дело нежное, это тонкие струны, их надо беречь, и на них не должны играть посторонние», — приводит слова Новикова ТАСС.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».