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Овечкин рассказал, как «Вашингтону» нужно играть в матче с «Торонто»

Овечкин рассказал, как «Вашингтону» нужно играть в матче с «Торонто»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как его команде нужно действовать, чтобы одержать первую победу в сезоне в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Напомним, ранее «Вашингтон» и «Торонто» дважды встречались между собой в нынешнем сезоне, и оба раза столичный клуб уступил.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нужно играть умнее. Не совершать ошибок, потому что, если вы будете совершать ошибки, это будет стоить вам игры», — приводит слова Овечкина TSN.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 68 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Торонто», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке, записал в свой актив 89 очков.

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