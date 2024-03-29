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Торонто Мэйпл Лифс – Вашингтон Кэпиталз 5:1 как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 29 марта

«Вашингтон» крупно проиграл «Торонто», у Овечкина и Мирошниченко «-4» на двоих
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Джиордано (Нис) – 10:09     2:0 Бертуцци (Броди, Мэттьюс) – 20:18     2:1 Дауд (Дженсен, Лапьер) – 25:27     3:1 Дьюар (Ривз, Кемпф) – 31:38     4:1 Макманн (Таварес, Бенуа) – 41:06     5:1 Бертуцци – 50:11    

В составе «Торонто» забивали Марк Джиордано, Тайлер Бертуцци (дважды), Коннор Дьюар и Бобби Макманн. Защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…

В составе «Вашингтона» отличился Ник Дауд. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». У форварда Ивана Мирошниченко «-3». Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Торонто» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Вашингтон», в свою очередь, прервал серию из трёх побед.

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