Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Вашингтон» крупно проиграл «Торонто», у Овечкина и Мирошниченко «-4» на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Торонто» забивали Марк Джиордано, Тайлер Бертуцци (дважды), Коннор Дьюар и Бобби Макманн. Защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…

В составе «Вашингтона» отличился Ник Дауд. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». У форварда Ивана Мирошниченко «-3». Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

«Торонто» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Вашингтон», в свою очередь, прервал серию из трёх побед.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше