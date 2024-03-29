«Вашингтон» крупно проиграл «Торонто», у Овечкина и Мирошниченко «-4» на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе «Торонто» забивали Марк Джиордано, Тайлер Бертуцци (дважды), Коннор Дьюар и Бобби Макманн. Защитник Илья Любушкин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P…
В составе «Вашингтона» отличился Ник Дауд. Российский нападающий Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». У форварда Ивана Мирошниченко «-3». Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
«Торонто» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Вашингтон», в свою очередь, прервал серию из трёх побед.
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