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Дубль Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Калгари»

Дубль Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Калгари»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болдюк (Торопченко, Биннингтон) – 13:02     1:1 Кузьменко – 14:48     1:2 Юбердо (Уигар, Андерссон) – 18:37 (pp)     2:2 Нейборс (Томас, Парэйко) – 23:27     3:2 Бучневич (Крюг, Нейборс) – 28:54 (pp)     3:3 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 36:50     4:3 Саад (Кайру, Шенн) – 42:04     5:3 Бучневич (Крюг, Биннингтон) – 58:45    

В составе победителей отличились Захари Болдюк, Джейк Нейборс, Брэндон Саад и российский нападающий Павел Бучневич (дубль). Форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.

За «Калгари» голами отметились Андрей Кузьменко (дубль) и Джонатан Юбердо.

«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 82 очка в 73 матчах. «Калгари» занимает 12-е место на Западе, набрав 71 очко в 72 встречах.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе», а «Калгари» встретится с «Лос-Анджелесом».

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