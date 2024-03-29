Дубль Бучневича и передача Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Калгари»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе победителей отличились Захари Болдюк, Джейк Нейборс, Брэндон Саад и российский нападающий Павел Бучневич (дубль). Форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.
За «Калгари» голами отметились Андрей Кузьменко (дубль) и Джонатан Юбердо.
«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 82 очка в 73 матчах. «Калгари» занимает 12-е место на Западе, набрав 71 очко в 72 встречах.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе», а «Калгари» встретится с «Лос-Анджелесом».
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