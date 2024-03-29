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Сидни Кросби вышел на 11-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рэя Бурка

Сегодня, 29 марта, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге завершилась со счётом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

В составе победителей ассистентский дубль оформил капитан команды Сидни Кросби. Вторая результативная передача в матче помогла канадской легенде выйти на чистое 11-е место по очкам за карьеру в НХЛ (1580), обогнав Рэя Бурка.

За карьеру в рамках регулярок в активе Сидни стало 1580 (585+995) баллов в 1262 играх. Таким образом Кросби вышел на чистое 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Бурка (1579 очков в 1612 играх).

На 10-м месте идёт Фил Эспозито (1590 в 1282), на девятом – Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).