Малкин — о дубле: злюсь, что родители не приехали в октябре или ноябре

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) выразил сожаление, что его родители не смогли приехать раньше. Сегодня российский форвард оформил дубль на глазах родителей, которые впервые за очень долгое время посетили его матч.

«Родители вчера приехали. Они здесь не были с 2018 или 2019 года, очень давно. Это придало мне эмоций, и это сработало. Злюсь, что они не приехали в октябре или ноябре. Сегодняшний матч показал, что их приезд придал мне больше мотивации. Мы хотели, чтобы они приезжали почаще. Но два года был ковид, потом надо было визу получать. Они старенькие, им тяжело часто ездить, перелёты тяжёлые, почти 20 часов. Надеюсь, в следующем сезоне они смогут остаться на весь год.

Они устали после долгого перелёта, но ждали сегодняшний матч, хотели наконец посмотреть игру вживую. Знаю, что они дома каждый матч смотрят по интернету, встают в три ночи. Они всё знают. Конечно, они не довольны, как мы весь год играем. Они хотят, чтобы мы попали в плей-офф. Но в следующем году будем работать вместе.

Мама всегда мне готовит. Я не очень люблю ходить по ресторанам, люблю домашнюю еду, проводить время с семьёй дома. Это конец сезона, надеюсь, мы попадём в плей-офф и родители и на него останутся», — сказал Малкин после завершения встречи.