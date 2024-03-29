Бучневич быстрее всех за последние 20 лет набрал 200+ очков в составе «Сент-Луиса»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей отличился дублем российский нападающий Павел Бучневич. Таким образом, в составе «блюзменов» форвард набрал своё 201-е (82+119) очко за карьеру. Для этого ему понадобилось 207 матчей. Как сообщает пресс-служба НХЛ, за последние 20 лет только Кейт Ткачук набирал 200+ баллов быстрее — за 204 игры (с сезона-2000/2001 по сезон-2003/2004).

«Сент-Луис» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 82 очка в 73 матчах.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше