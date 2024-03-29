Кузьменко отобрал шайбу в чужой зоне и красиво переиграл голкипера «Сент-Луиса»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

За «Калгари» дублем отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. В эпизоде с первой заброшенной шайбой форвард обокрал игрока «блюзменов» в чужой зоне на пятачке и красиво переиграл голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Калгари» занимает 12-е место на Западе, набрав 71 очко в 72 встречах. В следующей игре «Калгари» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».