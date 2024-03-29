Панарин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по сезонам с 60+ передачами среди вингеров

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей (3:2 Б).

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, который выступил ассистентом в эпизоде с голом Криса Крайдера. 32-летний Панарин сегодня достиг отметки в 60 результативных передач в нынешнем сезоне.

Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Панарин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по количеству сезонов с 60 и более передачами среди крайних нападающих. Теперь у Артемия таких сезонов четыре. Форвард сравнялся с Никитой Кучеровым и Марком Рекки. На третьей строчке — Яри ​​Курри (5), на второй — Ги Лефлëр (6). Рекорд принадлежит Яромиру Ягру — восемь сезонов.

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