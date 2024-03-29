Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Артемий Панарин повторил очень редкое достижение Жана Рателля и Яромира Ягра

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей (3:2 Б).

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, который выступил ассистентом в эпизоде с голом Криса Крайдера. 32-летний Панарин сегодня достиг отметки в 60 результативных передач в нынешнем сезоне, благодаря чему вошёл в историю своего клуба.

Российский форвард стал третьим третьим игроком за всю историю «Рейнджерс», которому в одной регулярке удалось забить 40+ голов и сделать 60+ результативных передач. Ранее подобным достижением отметились Жан Рателль (сезон-1971/1972) и Яромир Ягр (2005/2006).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 43 шайбы и сделал 60 передач.