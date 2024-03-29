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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит матч с «Рейнджерс» из-за травмы

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит матч с «Рейнджерс» из-за травмы
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланщ» Валерий Ничушкин не сыграет в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает журналист из Колорадо Эван Равал.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
1-й период
0 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк

По информации источника, форвард пропустит встречу с «Рейнджерс» из-за травмы. О характере повреждения станет известно позже.

Также отмечается, что вратарь хозяев Александр Георгиев полностью готов и примет участие в матче.

Всего в нынешнем сезоне на счету Ничушкина 50 (26+24) очков в 48 встречах. До повторения личного рекорда по очкам (52 в сезоне-2021/2022) осталось набрать два балла.

«Колорадо» набрал 95 очков и расположился на третьем месте в Западной конференции. «Рейнджерс» же лидирует в Восточной конференции со 100 баллами.

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