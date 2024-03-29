Олимпийский чемпион Пашков: эпопея с Федотовым бьёт по интересам нашего хоккея

Олимпийский чемпион, тренер и вратарь сборной СССР Александр Пашков прокомментировал решение вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«Вся эта эпопея вызывает большие вопросы и бьёт по интересам нашего хоккея. Два года назад этот вратарь по большому счёту спас сборную России от неудачи на Олимпиаде, дотянул среднюю команду до серебряных медалей. В ответ его „премировали“ годом армии, плюс сезоном профессиональной неудачи. Параллельно на ровном месте мы получили конфликт с ИИХФ, из которого до сих пор не можем вылезти. Я считаю, что эта история не должна остаться без ответа», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Напомним, армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».