Форвард «Сент-Луиса» Бучневич рассказал о споре со своим одноклубником Торопченко

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в своём телеграм-канале высказался о своём дубле в ворота «Калгари Флэймз» и рассказал о споре со своим одноклубником Алексеем Торопченко.

«Восемь матчей до этого играл в центре и без голов. Вернули на край забил два. Но это просто так вышло. Центральным мне нравится играть.

Ещё спалил прессе наш спор с Топором (Алексеем Торопченко. — Прим. «Чемпионата») на его 25 очков в сезоне. Он на больше, я на меньше. Это его условия были. Пока там 20. Если выиграю, покажу что было на кону», — написал Бучневич.

Торопченко в 73 матчах записал на свой счёт 20 (14+6) очков. Павел Бучневич за 71 встречу забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 58 баллов.