Капризов вышел на шестое место по очкам среди левых вингеров в первых 4-х сезонах в НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи. Форвард набрал своё 316-е (150+166) очко в Национальной хоккейной лиге. Как сообщает StatsCentre на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Капризов вышел на шестое место по очкам среди левых нападающих в первых четырёх сезонах в НХЛ. Лидером является российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 420 очков. Отметим, что на пятой позиции находится нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с 320 результативными баллами.

Ранее Кирилл установил рекорд «Миннесоты» по количеству сезонов с 80+ очками.