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Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству сезонов с 80+ очками

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству сезонов с 80+ очками
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи. Таким образом, форвард набрал своё 81-е (36+45) очко в сезоне. Капризов оформил свой второй сезон, в котором набирал как минимум 80 баллов. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, в истории «Миннесоты» никому ранее не удавалось набирать 80+ очков в двух и более сезонах.

Кирилл Капризов Подробнее

«Миннесота» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. В активе команды 79 очков в 72 матчах.

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